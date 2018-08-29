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Китай приступил к строительству первой военной базы в Афганистане

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Китай начал строительство первой военно-тренировочной базы в афганской провинции Бадахшан в рамках сотрудничества с Кабулом в борьбе с терроризмом.

По данным газеты South China Morning Post, Пекин планирует перебросить на место как минимум один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских специалистов.

Как отмечают журналисты, это будет первый случай военного присутствия Китая на территории Афганистана. Вероятно, главной задачей базы станет контроль над неспокойным районом Синьцзян, где в последнее время участились вылазки исламских террористов.

19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил в воскресенье, 19 августа, о введении временного режима прекращения огня с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ. — Ред.) по случаю праздника Курбан-байрам.

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