Мэй пообещала сохранить соглашения со странами Африки после Brexit

Торговые соглашения между Великобританией и шестью африканскими государствами сохранятся после выхода страны из состава ЕС. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, находящаяся с визитом в ЮАР.

«Я рада подтвердить, что мы планируем перенести на Великобританию действие соглашения об экономическом партнерстве между ЕС и странами Южноафриканского таможенного союза, а также Мозамбиком», — отметила она.

Мэй также сообщила, что британское правительство планирует увеличить инвестиции в африканскую экономику на 8 млрд фунтов стерлингов ($10,3 млрд).

В Южноафриканский таможенный союз входят Ботсвана, Лесото, Намибия, Свазиленд и ЮАР.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум о членстве страны в Евросоюзе. За выход состава организации высказались 51,9% граждан. Лондон собирается отказаться от принципа свободы передвижения и ввести специальный таможенный режим с ЕС и при этом намерен проводить независимую торговую политику с собственным представительством во Всемирной торговой организации, пишет «Газета.ру».