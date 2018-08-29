В Испании туристы утомили жителей здания «Красная стена»

Множество туристов со всего света утомили жителей здания «Красная стена» в испанском городке Кальпе в провинции Аликанте. Приезжие постоянно фотографируются с необычным зданием.

Жилой комплекс был построен в 1973 году архитектором Рикардо Бофиллем. В нем всего 50 квартир. Сегодня его яркий цвет и окрашенный в пастельные тона интерьер привлекает всё больше туристов, которые мечтают сделать незабываемые селфи, пишет портал «Испания по-русски».

На здании даже появились плакаты, напоминающие о том, что здание — частная территория, однако поток туристов не спадает и местные жители продолжают страдать от постоянных фотовспышек.

20 августа стало известно, что в Барселоне пoявилиcь плaкaты и грaффити, призывaющиe инocтрaнных гocтeй выбрacывaться с бaлкoнoв города, чтобы отвaдить их от посeщeния Испaнии. В нeкoтoрых нaдпиcях они нaрочнo yпoминaют бритaнцeв, с кoторыми связaн ряд cмepтeльных cлучaeв, прoизошeдшиx в рeзyльтaтe пaдeния c балкoнов oтeлeй.