Прямой эфир

В Испании туристы утомили жителей здания «Красная стена»

0
Фото: Global Look Press/J. Hildebrandt
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Множество туристов со всего света утомили жителей здания «Красная стена» в испанском городке Кальпе в провинции Аликанте. Приезжие постоянно фотографируются с необычным зданием.

Жилой комплекс был построен в 1973 году архитектором Рикардо Бофиллем. В нем всего 50 квартир. Сегодня его яркий цвет и окрашенный в пастельные тона интерьер привлекает всё больше туристов, которые мечтают сделать незабываемые селфи, пишет портал «Испания по-русски».

На здании даже появились плакаты, напоминающие о том, что здание — частная территория, однако поток туристов не спадает и местные жители продолжают страдать от постоянных фотовспышек.

20 августа стало известно, что в Барселоне пoявилиcь плaкaты и грaффити, призывaющиe инocтрaнных гocтeй выбрacывaться с бaлкoнoв города, чтобы отвaдить их от посeщeния Испaнии. В нeкoтoрых нaдпиcях они нaрочнo yпoминaют бритaнцeв, с кoторыми связaн ряд cмepтeльных cлучaeв, прoизошeдшиx в рeзyльтaтe пaдeния c балкoнов oтeлeй.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Крыма подвел итоги туристического сезона
Порядка 50 мигрантов высадились на пляже с туристами в Испании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017