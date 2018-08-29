Трамп отказался от планов сокращения помощи зарубежным государствам

Президент США Дональд Трамп отказался от планов сократить программы помощи зарубежным государствам. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источник в администрации.

По предварительным данным, поводом отказать от планов сократить иностранную помощь стала позицию Конгресса. Именно там не согласились урезать финансирование. Как сообщает Reuters, Агентство США по международному развитию рассматривало сокращение помощи на сумму в $3,5 млрд.

24 августа было принято решение об отмене финансовой помощи. Как заявили в Госдепартаменте США, поводом являются действия группировки ХАМАС, «ставящие под угрозу жизнь жителей Газы и ухудшающие и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию».

Сумму потратят на проекты на Западном берегу Иордана и в секторе Газа, сообщает «Газета.ру». Палестина считает решение США не выделять ей помощь в размере $200 млн «шантажом».

Дональд Трамп с начала своего президентского срока руководствовался принципом «Америка в первую очередь», его администрация неоднократно настаивала на сокращении оказываемой иностранным государствам помощи.