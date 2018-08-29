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На воинский эшелон в Забайкалье напали около 10 человек

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На следовавший на учения «Восток-2018» воинский эшелон в Забайкалье напали около 10 человек и закидали его камнями. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

Инцидент произошел на станции Петровский завод в ночь на 27 августа. Поезд следовал в Читу. В районе 22:00 эшелон с личным составом и военной техникой остановился на станции, был выставлен караул для охраны.

Около 1:00 к поезду приблизились 10 человек, которые принялись закидывать часовых камнями. В ответ караульный сделал предупредительный выстрел в воздух. После того как это не помогло, военные открыли огонь по нападавшим, пишет «РИА Новости».

В результате один из злоумышленников получил ранения и скончался. Позднее выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а также был ранее судим. Личность убитого уже установили. Им оказался местный житель Антон Жданов 1989 года рождения. В администрации города Петровск-Забайкальский уточнили, что погибший был связан с криминалом. В день нападения он отмечал день рождения в кафе около вокзала.

Сейчас по факту применения военными оружия проводится проверка. Также следователи разыскивают остальных нападавших, которым удалось скрыться. Из-за произошедшего поезд был задержан на четыре часа.

Учения «Восток-2018» станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Они пройдут с 11 по 15 сентября текущего года. Маневры получили международный статус. В них примут участие подразделения из Китая и Монголии.

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