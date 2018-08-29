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В преддверии нового учебного года в Донбассе объявлено перемирие

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Фото: ТАСС/Алексей Славный
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Участники Контактной группы достигли договоренности о перемирии в Донбассе в связи с началом учебного года с 29 августа. Решение поддержал спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, который призвал стороны обеспечить выполнение договоренности на самом высоком уровне.

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Также Сайдик отметил, что лето 2018 года стало самым спокойным с начала конфликта, так как с 1 июля в Донбассе действовал режим прекращения огня, введенный в связи с сезоном уборки урожая, что привело к улучшению ситуации с безопасностью в регионе, пишет ТАСС.

Представитель России Борис Грызлов также отметил, что этим летом зарегистрировано наименьшее число жертв среди гражданского населения за все четыре года конфликта. Также он добавил, что контактная группа напомнила о необходимости выполнения ранее достигнутых договоренностей в регионе.

28 августа заместитель командующего армией самопровозглашенной республики Эдуард Басурин заявил, что военные ДНР не собираются отвечать на провокации украинских силовиков в преддверии «школьного» перемирия. По его словам, участившиеся обстрелы Донецка и окрестностей со стороны ВСУ — не что иное, как попытка вызвать ответный огонь.

С 2014 года на Украине продолжается военное противостояние между ВСУ и ополченцами Донбасса из-за нежелания жителей региона признавать итоги февральского госпереворота в Киеве.

В конце апреля 2018 года президент Украины Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил в Донбассе. Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.

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