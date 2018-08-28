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Правительство РФ одобрило проект договора о безвизовом режиме с Доминикой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России одобрило проект соглашения об отмене виз с карибским островным государством Доминика.

Как уточняется на сайте кабмина, представленный МИДом проект договора предусматривает введение безвизового режима поездок на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней для граждан России и Доминики.

Доминика — остров и одноименное государство в акватории Карибского моря. Из-за вулканического происхождения пляжи острова отличаются черным и желтым песком. Средние месячные температуры в Доминике от 25 до 27 градусов.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика ЧМ-2018 до конца года. 

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