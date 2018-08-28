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Форвард «Спартака» Промес попал в сферу интересов «Севильи»

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес может стать игроком «Севильи». Испанский клуб попытается приобрести голландского форварда в случае срыва трансфера Мариано Диаса.

Доминиканский форвард в настоящий момент выступает за французский «Лион». Ранее интерес к нему подтвердил президент «Севильи» Хосе Кастро.

По данным Marca, если клубы не сумеют согласовать трансфер Диаса, «Севилья» попытается приобрести нападающего московской команды, уточняет «Газета.ру».

Квинси Промес перешел в «Спартак» в августе 2014 года. Сумма трансфера составила €10 млн. В составе московского клуба Промес стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

По данным портала Transfermarkt.de, стоимость голландского форварда составляет €24 млн.

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