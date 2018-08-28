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Тверь готовится к марафону «Бегу и радуюсь»

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В Твери началась подготовка к марафону-2018 «Бегу и радуюсь». Ход подготовки к мероприятию рассмотрели на совещании, которое состоялось в городской администрации под председательством главы администрации Любови Огиенко.

Большой спортивный праздник состоится в воскресенье, 2 сентября, в 35-й раз. Исходя из предыдущих мероприятий, в забегах на разные дистанции примут участие спортсмены разных возрастных категорий. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Регистрация участников завершилась 27 августа. В марафоне планируют принять участие более 1300 человек из России, США, Китая, Японии, ЮАР, Германии, Беларуси и Украины.

Одной из важнейших задач организаторов Любовь Огиенко назвала обеспечение безопасности гостей и участников марафона. В связи с этим она поставила задачу уделить максимальное внимание охране общественного порядка.

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