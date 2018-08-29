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Украина стала лидером по закупке российской фармпродукции

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Согласно данным ФТС, с которыми ознакомились «Известия», в первом полугодии 2018 года Россия экспортировала фармпродукцию на сумму в размере $342 млн, в то время как за аналогичный период 2017 года экспорт такой продукции составил $324,9 млн.

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Под фармпродукцией подразумеваются лекарственные препараты, донорская кровь, иммунные сыворотки, вакцины, ветеринарная продукция, санитарные наборы. Наибольшим спросом пользуются первые две категории. Лидерами по закупкам являются Украина, Казахстан и Белоруссия.

Тенденция увеличения количества зарубежных поставок фармтоваров вписывается в общий тренд увеличения несырьевого экспорта, наблюдаемый в последнее время, и соответствует утвержденным майским указом президента России Владимиром Путиным целям.

По словам экспертов, большим спросом за границей пользуются российские фармацевтические высокотехнологичные субстанции, которые становятся основой вакцин или применяются при изготовлении высокотехнологичных лекарств. Также ими отмечается высокое качество российской продукции.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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