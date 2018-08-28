Медведев встретился с врио губернатора Нижегородской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 28 августа, провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Кадры со встречи продемонстрировал телеканал «Россия-24».

Глава правительства обсудил с врио губернатора обсудили готовность школ региона к началу нового учебного года. Кроме того, они затронули тему реализации программы создания новых мест в детских садах, уточняет пресс-служба правительства России.

24 августа стало известно, что Дмитрий Медведев получил спортивную травму. В этой связи глава правительства некоторое время не появлялся на публике и не проводил официальных мероприятий.

Таким образом, встреча с Никитиным стала первой после получения травмы.

Глава правительства не первый раз пропадает из информационного поля. Подобное происходило в марте 2017 года — Медведев отсутствовал неделю. Как оказалось, премьер-министр перенес грипп.