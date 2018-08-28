Долги по зарплате на Украине достигли 2,7 млрд гривен

Общая задолженность по выплате зарплаты на Украине достигла 2,7 млрд гривен, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на данные государственной службы статистики страны.

В июле 2018 года уровень задолженности вырос на 0,4% и на 1 августа составил 2,734 млрд гривен. В то же время сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий в июле снизилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 млрд гривен.

Наибольший рост долгов по зарплате в минувшем месяце отмечен в Закарпатской области — 32,8%. При этом в июле долги по зарплате больше всего сократились в Черновицкой области — на 90,1%.

В Госстате подчеркнули, что по отраслям в июле долги по зарплате больше всего выросли в образовании — на 144,4% (до 10,593 млн гривен).

Минфин Украины 24 августа сообщил, что разместил облигации внешнего государственного займа на $725 млн. По расчетам Минфина, эта операция позволит Украине удовлетворить краткосрочные потребности в валютной ликвидности.

В интервью Bloomberg стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш указал, что это заимствование позволит Украине протянуть до следующего транша Международного валютного фонда (МВФ).

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд. К настоящему моменту Украина получила уже $8,7 млрд.

Взамен на транши страны Европы требуют от Киева проведения реформ, среди которых создание антикоррупционного суда и рост тарифов на газ для населения от 30 до 60%.

Экономические эксперты и многие украинские политики отмечают, что экономике страны грозит катастрофа, так как расплатиться с долгами Киев не может.

Среди должников перед МВФ Украина с показателем в $11,9 млрд находится на втором месте. Больше должна только Греция ($12,8 млрд).