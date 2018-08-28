Прием отремонтированных дорог начали в Липецке

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка во главе с первым вице-мэром Дмитрием Аверовым начал приемку отремонтированных городских автомобильных дорог.

На данный момент чиновники приняли шесть отремонтированных дорожных объектов из заявленных 18. Так, ремонт завершен на улицах Ленина, Баумана, Полетаева, Опытной, Гайдара и Ферросплавной.

В мэрии отметили, что к началу сентября 2018 года планируют принять в эксплуатацию еще три дороги. Об этом сообщает GOROD48.

На дорожный ремонт в Липецке было выделено порядка 1 млрд рублей из федерального бюджета. Работы производятся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».