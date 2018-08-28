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Тереза Мэй станцевала с южноафриканскими школьниками

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Фото: REUTERS/Rodger Bosh
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала с учениками одной из школ столицы ЮАР Кейптауна. Видео опубликовали в официальном микроблоге Twitter министерства международных отношений и сотрудничества республики.

Мэй посетила столицу ЮАР в рамках своего первого африканского турне, в ходе которого посетила школы. Ученики встретили премьер-министра Великобритании традиционным танцем. Политик, в свою очередь, повторила движения детей.

Танец в исполнении Мэй вызвал удивление у пользователей социальных сетей. Многие из них сравнили движения политика с роботом, другие назвали танец «ужасным». Однако нашлись и те, кто высказал слова поддержки в адрес премьер-министра Великобритании, передает «Газета.ру».

В рамках африканского турне Мэй также посетит Нигерию и Кению. Лондон рассчитывает, что это позволит оживить торговые отношения с африканскими государствами, уточняет ТАСС.

Тереза Мэй возглавляет правительство Великобритании с 11 июля 2016 года. Она стала второй женщиной после Маргарет Тэтчер, занявшей должность британского премьер-министра.

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