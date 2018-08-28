Бывший лидер США рассказал о влиянии президента на экономику

Бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер в эфире американского телеканала Fox Business выразил мнение, что в настоящее время его страна переживает сложный этап, но влияние действующего президента Дональда Трампа на экономическую ситуацию не настолько существенно, как позиционируется им самим.

По мнению 39-го президента США, на экономику страны наибольшее влияние имеют бизнес-сообщество и проводимая Федеральной резервной системой политика.

«Когда я был у власти и с экономикой случалось что-то плохое, я никогда не чувствовал себя ответственным за это», — привел он пример.

В настоящий момент Соединенные Штаты переживают «сложный этап» с точки зрения поляризации общества — большого разрыва между богатыми и рабочим классом, но страна преодолела более серьезные диспропорции в прошлом.

«У меня нет никаких сомнений в том, что основные принципы Америки и основные принципы, которые у нас есть в отношении равенства между людьми, будут преобладать в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Весной политик заявил, что не поддерживает идею импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа и предложил тому помощь в переговорах с властями КНДР.