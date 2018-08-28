Журналист рассказал о выхватившем у него микрофон Порошенко

Журналист издания «НикВести» Иван Казора рассказал о том, как президент Украины Петр Порошенко выхватил у него микрофон вместо того, чтобы ответить на вопрос.

Сотрудник СМИ пояснил, что ранее президент обещал выделить средства из личного благотворительного фонда на благоустройство Николаева. Однако Порошенко не захотел отвечать, как обстоят дела с выполнением обещаний, перехватил микрофон, силой опустил его вниз, после чего журналиста оттеснила охрана.