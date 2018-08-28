Радикалы устроили беспорядки в немецком Хемнице из-за мигрантов

Антимигрантские митинги в немецком городе Хемниц привели к столкновениям между демонстрантами «правых» и «левых» взглядов. Люди получили ранения от петард и других предметов, которыми кидались протестующие. Полицейские были вынуждены применить водомет.

Митинги с участием 2 тыс. человек прошли 27 августа после убийства 35-летнего немца кубинского происхождения, в преступлении подозревают 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца. Они арестованы.