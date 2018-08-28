HBO купила российский фильм «Про любовь. Только для взрослых»

Европейское подразделение американской телесети HBO выкупило права на показ российской комедии «Про любовь. Только для взрослых» продюсера Анны Меликян.

Об этом во вторник, 28 августа, говорится на сайте «Бюллетень кинопрокатчика». Фильм куплен для каналов HBO, осуществляющих трансляции в Центральной и Восточной Европе.

«Мы ожидаем, что фильм попадет в эфир в сентябре», — цитирует «Газета.ру» куратора направления независимого кино компании Russian World Vision Алису Столярову.

Картина вышла в российский прокат год назад. Помимо российских актеров Анны Михалковой, Гоши Куценко, Федора Бондарчука и Равшаны Курковой в ней снялись литовская артистка Ингеборга Дапкунайте и звезда американского кинематографа Джон Малкович.

Накануне в HBO назвали примерную дату премьеры финального сезона «Игры престолов»: она состоится не раньше мая 2019 года.