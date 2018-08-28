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HBO купила российский фильм «Про любовь. Только для взрослых»

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Фото: WDSSPR
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Европейское подразделение американской телесети HBO выкупило права на показ российской комедии «Про любовь. Только для взрослых» продюсера Анны Меликян.

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Об этом во вторник, 28 августа, говорится на сайте «Бюллетень кинопрокатчика». Фильм куплен для каналов HBO, осуществляющих трансляции в Центральной и Восточной Европе.

«Мы ожидаем, что фильм попадет в эфир в сентябре», — цитирует «Газета.ру» куратора направления независимого кино компании Russian World Vision Алису Столярову.

Картина вышла в российский прокат год назад. Помимо российских актеров Анны Михалковой, Гоши Куценко, Федора Бондарчука и Равшаны Курковой в ней снялись литовская артистка Ингеборга Дапкунайте и звезда американского кинематографа Джон Малкович.

Накануне в HBO назвали примерную дату премьеры финального сезона «Игры престолов»: она состоится не раньше мая 2019 года.

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