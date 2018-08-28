Третий международный литературный фестиваль «Табуретка» прошел в Мончегорске Мурманской области в минувшую субботу, 25 августа. Организаторами выступили фонд «Живая классика», компания «Норникель» и городская администрация.

Стартовал фестиваль с парада персонажей из произведений русской и зарубежной классической литературы. Гоголь с Толстым несли большую голову Пушкина, а Шерлок Холмс вместе с Кисой Воробьяниновым несли транспарант, который звал всех на табуретку. Также в шествии можно было встретить Алису из Страны чудес, Василису Премудрую, Остапа Бендера, Герасима и многих других. Об этом пишет ИА «Би-порт».

«Табуретку» в этом году посетили гости из различных стран, в том числе литературный критик из Германии Хендрик Джексон и поэтесса Стефани Росиану из Швейцарии.

«Стихи, которые я читал на фестивале, про российские города. Словами я пытался передать свои впечатления от путешествия по России, эту уникальную атмосферу. Со сцены я читал на немецком языке. Надеюсь, что зрители меня поняли — стихи сложные, но полны намеков. Много отсылок, в том числе к русской литературе», — рассказал Хендрик Джексон.

По традиции «Табуретка» объединила самых разных участников. Наряду со знаменитыми авторами выступили начинающие поэты, юные чтецы, барды, участники конкурса «Живая классика» и даже рыцари из клуба исторической реконструкции «Асгард».

Своим названием фестиваль обязан необычному арт-объекту, установленному в парке имени Сергея Бровцева. Это трехметровая табуретка, установленная фондом «Живая классика» в рамках всероссийского конкурса идей новых литературных достопримечательностей «Культурный след».

Глава Мончегорска Дмитрий Староверов поблагодарил всех участников фестиваля и отметил, что в городе любят живое слово и книгу. Также Староверов пожелал всем в жизни искать и находить что-то новое, что развивает человека.