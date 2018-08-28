«Реал» нашел замену Роналду

Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Об этом во вторник, 28 августа, сообщил Sky Sports.

По данным издания, руководство мадридского клуба будет следить за игрой полузащитника. В частности, скауты посетят матч между сборными Англии и Испании в Лиге наций, который состоится 8 сентября. Речи о приобретении футболиста в это трансферное окно не идет, уточняет «Газета.ру».

Не исключено, что «Реал» попробует приобрести футболиста в январе 2019 года. При этом известно, что Стерлинг пока не продлил контракта с английским клубом. Переговоры состоялись в июне текущего года, однако стороны не сумели договориться.

Руководство «Реала» ведет поиск высококлассного футболиста, который мог бы заменить португальца Криштиану Роналду, перешедшего в это трансферное окно в туринский «Ювентус». По данным СМИ, в качестве кандидатов рассматриваются форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар.