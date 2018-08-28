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«Реал» нашел замену Роналду

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Фото: Global Look Press/Marcelo Machado De Melo
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Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Об этом во вторник, 28 августа, сообщил Sky Sports.

По данным издания, руководство мадридского клуба будет следить за игрой полузащитника. В частности, скауты посетят матч между сборными Англии и Испании в Лиге наций, который состоится 8 сентября. Речи о приобретении футболиста в это трансферное окно не идет, уточняет «Газета.ру».

Не исключено, что «Реал» попробует приобрести футболиста в январе 2019 года. При этом известно, что Стерлинг пока не продлил контракта с английским клубом. Переговоры состоялись в июне текущего года, однако стороны не сумели договориться.

Руководство «Реала» ведет поиск высококлассного футболиста, который мог бы заменить португальца Криштиану Роналду, перешедшего в это трансферное окно в туринский «Ювентус». По данным СМИ, в качестве кандидатов рассматриваются форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар.

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