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Из музея в Севастополе на время ремонта вывезли экспонаты

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Из Художественного музея имени Крошицкого в Севастополе вывезли все экспонаты. Это сделано из-за начавшейся в музее реставрации.

Директор музея Александр Литвиненко отметил, что основные фонды находятся в «надежном месте». Однако что это за место, он не уточнил.

«О том, где хранятся фонды, знают только те, кому это положено», — цитирует Литвиненко онлайн-издание «Новый Севастополь».

Впрочем, он уточнил, что 62 картины на время ремонта будут находиться на втором этаже кинотеатра «Москва». Помещения, где они развешены, сейчас оборудуют специальным образом, чтобы сделать там постоянную экспозицию. Она должна открыться уже в конце сентября.

Общая стоимость реставрационных работ в Художественном музее — 309,3 млн рублей. Они должны быть завершены в декабре 2019 года.

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