Дорогу для школьного автобуса в Ярославской области признали опасной

Дорогу, по которой ежедневно ездят автобусы с детьми, признали опасной. Речь идет о маршруте Дмитрехово — Малый Липовец — Ляховые в Ярославской области.

Как показала проверка, проведенная районной прокуратурой, передвижение по дороге, покрытой выбоинами и разрушениями, может закончиться несчастным случаем.

Надзорное ведомство подало в суд иск с требованием срочно отремонтировать трассу. Ответчиком по иску выступает областной департамент дорожного хозяйства.

ИА «ЯРНОВОСТИ» отмечает, что власти уже начали ремонт дороги. Есть вероятность, что школьные автобусы с 1 сентября будут следовать уже по безопасному пути.