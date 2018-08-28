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Источник минеральной воды у Бахчисарая превратят в курорт

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Месторождение минеральных вод Аджи-Су рядом с Бахчисараем превратят в курорт местного значения. Об этом сообщили представители министерства курортов и туризма Крыма. Границы и режим курорта уже установлены. В ведомстве при этом отметили, что это будет первый в российском правовом поле крымский курорт местного значения.

ИА «Крыминформ» отмечает, что округ горно-санитарной охраны курорта будет обеспечивать защиту месторождения минеральных вод как основного природного лечебного ресурса. Оно расположено возле села Аромат Голубинского сельского поселения. Его эксплуатирует государственное учреждение «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды».

Ранее сообщалось, что туристы Белокурихи на Алтае выплатили за лето 3,2 млн рублей курортного сбора. А по региону общая сумма составила 7,6 млн рублей. Собранные средства решено потратить на развитие инфраструктуры Белокурихи.

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