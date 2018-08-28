Москва призвала ООН активизировать позицию по возвращению сирийских беженцев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал международную организацию активизировать позицию по возвращению сирийских беженцев на родину.

Об этом дипломат заявил во вторник, 28 августа, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждается ситуация в Идлибе, передает ТАСС. Дипломат рассказал, что боевики в этом регионе задержали более 2 тыс. сирийцев, поддерживающих заключение перемирия с властями страны.

Ранее во вторник министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что работа по восстановлению инфраструктуры в Сирии позволяет вернуться в страну около 1 млн беженцев, при этом большая часть территории арабской республики освобождена от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2017 году ВС РФ заявили об окончании активной фазы военной операции против боевиков.