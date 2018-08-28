Впервые за 10 лет на День города в Барнауле разрешат продажу алкоголя

В День города в Барнауле разрешена продажа пива и спиртных напитков. Все праздничные мероприятия начнутся вечером, а потому в администрации решили не ограничивать реализацию алкоголя на короткий промежуток времени, с 19:00 до 21:00.

Как поясняет altapress.ru, в 2018 году День города в Барнауле совместят с днем выборов губернатора, 9 сентября. Дневные праздничные мероприятия отменены для того, чтобы не отвлекать горожан от процесса голосования.

Портал отмечает, что в столице Алтая продажу алкоголя во время массовых праздников, таких как День города и День Победы, разрешили впервые за последние 10 лет.

В Москве на День города, 8 и 9 сентября, продажа алкоголя будет ограничена. Об этом сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.