Новогоднюю елку установили в ТЦ в подмосковных Химках

Подмосковные Химки начали готовиться к Новому году. В одном из торговых центров установили шестиметровую искусственную елку.

Как сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев, дерево появилось на заднем дворе комплекса. Рабочие за два часа собрали каркас и украсили елку гирляндами. После этого конструкцию разобрали.

В администрации ТЦ порталу пояснили, что один из арендаторов торговых площадок таким образом решил проверить закупленный товар.

Сегодня сообщалось о том, что житель Благовещенска только в последние дни августа выбросил новогоднюю елку.