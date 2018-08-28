Прокуратура заинтересовалась увольнением директора школы за отказ собирать долги

Прокуратура города Верхний Уфалей (Челябинская область) начала проверку после публикаций местных СМИ об увольнении директора школы, которая отказалась собирать долги по ЖКХ с коллег и родителей учеников. Об этом ТАСС рассказали во вторник, 28 августа, в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о Наталье Матвеевой — педагоге с 20-летним стажем. По ее словам, в июле текущего года городское управление образования прислало в школы список должников и потребовало от руководства школы провести воспитательную работу. Матвеева отказалась выполнять требования чиновников.

«Я не коллектор, чтобы предъявлять претензии своим работникам. Ответила, что заниматься этим не буду. Начались репрессии, и меня уволили», — написала директор на своей странице «ВКонтакте».

Приказ об увольнении Матвеевой был подписан 31 июля. Однако на защиту педагога встали родители и ученики, которые потребовали вернуть директора.

«Прокуратура города Верхний Уфалей проводит проверку. Она начата на прошлой неделе, когда в местных СМИ появилась публикация», — отметил представитель надзорного ведомства.