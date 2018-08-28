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Прокуратура заинтересовалась увольнением директора школы за отказ собирать долги

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Прокуратура города Верхний Уфалей (Челябинская область) начала проверку после публикаций местных СМИ об увольнении директора школы, которая отказалась собирать долги по ЖКХ с коллег и родителей учеников. Об этом ТАСС рассказали во вторник, 28 августа, в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о Наталье Матвеевой — педагоге с 20-летним стажем. По ее словам, в июле текущего года городское управление образования прислало в школы список должников и потребовало от руководства школы провести воспитательную работу. Матвеева отказалась выполнять требования чиновников.

«Я не коллектор, чтобы предъявлять претензии своим работникам. Ответила, что заниматься этим не буду. Начались репрессии, и меня уволили», — написала директор на своей странице «ВКонтакте».

Приказ об увольнении Матвеевой был подписан 31 июля. Однако на защиту педагога встали родители и ученики, которые потребовали вернуть директора.

«Прокуратура города Верхний Уфалей проводит проверку. Она начата на прошлой неделе, когда в местных СМИ появилась публикация», — отметил представитель надзорного ведомства.

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