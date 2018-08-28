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Шойгу: учения «Восток-2018» станут самыми масштабными с 1981 года

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Министерство обороны России задействует в военных учениях «Восток-2018» 300 тыс. военнослужащих, 37 тыс. танков, БТР и других бронемашин и более 1 тыс. самолетов. Маневры станут самыми крупными за почти 40 лет. Об этом 28 августа заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, «учения в чем-то повторяют «Запад-81» (оперативно-стратегические учения СССР и стран Варшавского договора в 1981 году. — Ред.), но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее».

Шойгу отметил, что в учениях будут задействованы почти все полигоны Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанский и Северный флот, «полностью задействованы ВДВ».

Министр обороны добавил, что эти учения будут «хорошей практикой в нашей жизни и работе», сообщает «Газета.Ру».

По словам Шойгу, учения пройдут в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ранее в августе стало известно, что в рамках «Востока-2018» с 9 по 15 сентября на полигоне Цугол в Забайкальском крае состоятся совместные учения с китайскими военными. В маневрах примут участие около 3,2 тыс. военных, свыше 900 единиц техники и 30 летательных аппаратов из КНР.

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