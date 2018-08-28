Концентрация вредных веществ в Вилюе превысила показатели в сотни раз

В сотни раз превысила концентрация загрязняющих веществ в реке Вилюе после прорыва дамбы водохранилища. Таковы результаты исследования проб воды, проведенного специалистами регионального управления Роспотребнадзора.

Завтра, 29 августа, в Сунтарский район республики выедет межведомственная рабочая группа, которая попытается определить сумму ущерба окружающей среде и материальные потери из-за негативного воздействия на водные объекты — Вилюй, Оччугуй-Ботуобуя и Ирелях. Тоже самое будет сделано во всех районах, которые расположены вдоль реки Вилюя.

Позже, как отмечает ИА SakhaNews, выводы специалистов представят в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС. Ее возглавляет врио главы Якутии Айсен Николаев.

Ранее сообщалось о том, что из-за резкого подъема воды в реке Ирелях дамбы водохранилища в Мирнинском районе Якутии были размыты. Это привело к загрязнению илом и песком нескольких рек.

Отметим, что река Вилюй снабжает питьевой водой несколько населенных пунктов Сунтарского района. Власти обещают доставить в пострадавшие улусы чистую воду из соседних районов.