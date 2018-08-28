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Фрагмент обороны Севастополя воссоздали на острове Русский

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На острове Русский в Приморье прошел крупнейший на Дальнем Востоке исторический фестиваль «Владивостокская крепость». В течение двух дней, с 26 по 28 августа, участники фестиваля могли наблюдать за  боями и сражениями разных эпох.

Как отмечает ИА PrimaMedia, площадкой фестиваля стал парк «Патриот». Там находится Ворошиловская батарея, аналог которой есть только в Севастополе. Местные реконструкторы включили в программу и фрагмент обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны.

Организацией фестиваля занимались представители администраций города и края, Туристско-информационного центра Приморья, клуба исторической реконструкции «Гарнизон» и командование Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что для участия в фестивале «Владивостокская крепость» съехались команды из Хабаровского края, Магаданской и Амурской областей, с Сахалина и из Приморья. А победители отправятся в Петербург.

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