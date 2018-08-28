Прямой эфир

Жителя Брянска осудили за гибель отравившейся газом родственницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске суд вынес приговор 61-летнему мужчине, который обвинялся в гибели молодой родственницы. Женщина погибла от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Следствием было установлено, что 1 апреля 2018 года 61-летний житель многоквартирного дома самостоятельно произвел монтаж кухонной вытяжки. При этом к вентиляционному каналу он подсоединил ее через пластмассовый тройник, к которому уже была подключена отводная труба газовой колонки. Тройник расплавился, и газ стал поступать в квартиру.

15 апреля 2018 года 30-летняя родственница хозяина квартиры погибла от отравления угарным газом, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Суд признал подозреваемого виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отец и сын погибли в застрявшей в тайге машине в Красноярском крае
Директор МУПа получил четыре года условно за гибель пяти человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017