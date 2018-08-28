Жителя Брянска осудили за гибель отравившейся газом родственницы

В Брянске суд вынес приговор 61-летнему мужчине, который обвинялся в гибели молодой родственницы. Женщина погибла от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Следствием было установлено, что 1 апреля 2018 года 61-летний житель многоквартирного дома самостоятельно произвел монтаж кухонной вытяжки. При этом к вентиляционному каналу он подсоединил ее через пластмассовый тройник, к которому уже была подключена отводная труба газовой колонки. Тройник расплавился, и газ стал поступать в квартиру.

15 апреля 2018 года 30-летняя родственница хозяина квартиры погибла от отравления угарным газом, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Суд признал подозреваемого виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев.