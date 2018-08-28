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Выплаты многодетным семьям Омской области продлили до 2019 года

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Министерство труда России включило Омскую область в число программы софинансирования расходов для поддержки семей в связи с рождением третьего и последующих детей в 2019 году. Таким образом планируется поддержать семьи и повысить рождаемость.

В общей сложности на программу поддержки семей из федерального бюджета выделено 18,6 млрд рублей. Еще 31,5 млрд рублей будет направлено из субъектов Российской Федерации. Средства будут распределены между 62 регионами, сообщает ИА «Город 55».

Сколько именно средств получит Омская область, пока неизвестно. Точная сумма обсуждается с Министерством труда России.

Ежемесячная выплата на третьего и последующих детей была возобновлена в 2018 году. Ее размер составлял величину прожиточного минимума на детей.

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