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Подсветку Коммунального моста в Красноярске будут включать каждый день

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Праздничная иллюминация на Коммунальном мосту в Красноярске будет включаться каждый вечер в соответствии с графиком работы уличного освещения. В общей сложности монохромный режим будет действовать 30 минут — с 21:00 до 21:15 и с 22:00 до 22:15.

ИА KrasnoyarskMedia уточняет, что специалисты запрограммировали семь режимов иллюминации. В каком порядке лампы загораются, жители Красноярска могли увидеть в День города, 24 августа, когда на набережной Енисея состоялось световое шоу.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню города установят 32 трехмерные фигуры известных танцовщиков «Русских сезонов» Сергея Дягилева. День города в российской столице будет отмечаться 8 и 9 сентября.

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