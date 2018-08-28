Подсветку Коммунального моста в Красноярске будут включать каждый день

Праздничная иллюминация на Коммунальном мосту в Красноярске будет включаться каждый вечер в соответствии с графиком работы уличного освещения. В общей сложности монохромный режим будет действовать 30 минут — с 21:00 до 21:15 и с 22:00 до 22:15.

ИА KrasnoyarskMedia уточняет, что специалисты запрограммировали семь режимов иллюминации. В каком порядке лампы загораются, жители Красноярска могли увидеть в День города, 24 августа, когда на набережной Енисея состоялось световое шоу.

Ранее сообщалось, что в Москве ко Дню города установят 32 трехмерные фигуры известных танцовщиков «Русских сезонов» Сергея Дягилева. День города в российской столице будет отмечаться 8 и 9 сентября.