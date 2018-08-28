Мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с домом в Карелии

Взрывотехники ОМОНа обезвредили мину, которая была найдена рядом с жилым домом в Карелии. Владелец участка обнаружил снаряд при установке забора.

По данным Росгвардии, минометная мина времен Великой Отечественной войны лежала в земле рядом с жилым домом в деревне Кудама. Снаряд калибра 82 мм обследовали сотрудники ОМОНа. Боеприпас был изъят и вывезен на безопасное расстояние для уничтожения. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Еще одну мину нашли в лесном массиве возле деревни Малая Суна. Снаряд также был изъят и уничтожен. Специалисты Росгвардии напоминают, что подобные находки в Пряжинском районе не редкость, так как в 1944 году там проходили бои между советскими и финскими войсками.

Ранее сообщалось об обнаружении боевого снаряда на крыше жилого дома в Казани. Боеприпас был обнаружен рабочими при капитальном ремонте кровли. Жильцов дома эвакуировали.