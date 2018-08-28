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Кардиологи раскрыли связь длинных отпусков и продолжительности жизни

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Фото: Depositphotos
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Длительные отпуска продлевают жизнь, установили кардиологи, выступавшие на конгрессе Европейского кардиологического общества в Мюнхене, ФРГ.

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Те, кто уходит в длительный отпуск, реже страдают от болезней сосудов и сердца и в среднем живут дольше, приводит «РИА Новости» слова Тимо Страндберга из Университета Хельсинки. По словам кардиолога, здоровый образ жизни и правильное питание не могут компенсировать слишком усердную работу и отказ от отпуска.

«Отпуск — хороший способ избавиться от стресса и поправить здоровье сердца, что особенно заметно среди мужчин», — подчеркнул он.

Страндберг и его коллеги вели наблюдение на протяжении полувека за жизнью примерно 1,2 тыс. состоятельных людей и предпринимателей, живущих в столице Финляндии. Добровольцев разделили на две группы. Участники первой вели здоровый образ жизни, употребляли лекарства от высокого давления и вредного холестерина. А другие вели обычный образ жизни.

Изначально в первой группе развитие проблем с сердцем снизилось на 46% процентов по сравнению с участниками второй группы, а физическое состояние в целом улучшилось.

Однако число людей из первой группы, умерших в первые 30 лет наблюдений, значительно превысило количество преждевременно скончавшихся бизнесменов, не получавших подобные рекомендации.

Единственным отличием участников исследования было то, что бизнесмены из первой группы заметно реже выходили в отпуск и проводили на отдыхе меньше времени, чем представители контрольной группы.

Болезни сердца и сосудов являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 млн человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

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