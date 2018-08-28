Подводный трактор разработают ученые из Сибири и Москвы

Российские ученые намерены разработать трактор для работы под водой. Соглашение достигнуто между представителями Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Московского государственного технического университета.

Предполагается, что трактор сможет работать на глубине до 2 км. Он будет применяться для укладки кабеля. Технику подобного класса ранее в России не разрабатывали, сообщает «Сибирское агентство новостей» со ссылкой на «Радио Сибирь».

Соглашение было достигнуто на международном военно-техническом форуме «Армия-2018». В рамках проекта специалисты ТУСУРа будут разрабатывать систему энергоснабжения мощностью более 200 кВт.