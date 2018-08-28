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Двое детей задохнулись во время игр в холодильнике в Красноярском крае

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Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух детей в Мотыгинском районе Красноярского края. Статья — «Причинение смерти по неосторожности». Дети умерли во время игры в старом холодильнике.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, трагедия случилась накануне, 27 августа. Трехлетний мальчик гостил у своей тети. Вместе с четырехлетним двоюродным братом он гулял во дворе.

В какой-то момент дети залезли в старый неработающий холодильник, стоящий в хозяйственной постройке. Мальчики захлопнули за собой дверь, однако открыть ее изнутри не смогли и задохнулись.

Взрослые вспомнили про детей лишь вечером. После безрезультатных поисков было принято решение вызвать участкового. Тот сразу обратил внимание на холодильник, но к тому времени дети были уже мертвы.

17 июля сообщалось о том, что в Челябинской области во время пожара погибли двое детей. Они задохнулись, спрятавшись в шкафу.

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