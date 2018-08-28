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Особый противопожарный режим вводится в Курской области

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Наивысший класс пожарной опасности действует на территории Курской области. В связи с этим вводится особый противопожарный режим.

Экстренные службы круглые сутки контролируют ситуацию с пожарами. Комитет лесного хозяйства региона ввел ограничения на посещение лесов для местных жителей. Кроме того, органы надзора пресекают неконтролируемое сжигание мусора и сухой травы. Об этом пишет «Курская правда».

Власти в муниципалитетах организуют рейды и обеспечивают запас воды для пожаротушения. Спасатели напоминают, что за нарушение противопожарного режима физическим лицам грозит штраф до 4 тыс. рублей, юридическим лицам — до 500 тыс. рублей.

Ранее особый противопожарный режим был снят в Карелии. Он действовал с середины июля и был прекращен в связи со стабилизацией погодных условий.

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