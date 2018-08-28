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Голоустненский тракт в Приангарье заасфальтируют к 2023 году

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Власти Иркутской области планируют к 2023 году завершить все работы на дороге от Иркутска до Большого Голоустного. Сейчас ремонтируют участки автомобильной трассы с 5-го по 15-й км, с 41-го по 46-й км и с 56-го по 70-й км. Протяженность Голоустненского тракта — более 100 км.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, ремонт трассы на участке с 5-го по 15-й км начался в июле, а завершить его планируют до 30 октября. Специалисты готовят к асфальтированию три моста, работы по устройству нижнего слоя покрытия там уже выполнены. На этот участок трассы выделено из федерального и регионального бюджетов 180 млн рублей.

Самый затратный участок с 56-го по 70-й км. Его реконструкция началась в 2016 году. Сейчас там уложено около 13,5 км асфальтобетона, идет укрепление кюветов. На ремонт из региональной казны выделено 1,3 млрд рублей. Его планируется закончить до 30 октября 2018 года.

В августе стало известно о намерении властей Иркутска сделать дополнительную полосу на объездной дороге Первомайский-Университетский. Стоимость работ — 60 млн рублей.

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