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Студенческий кластер создадут в Нижнем Тагиле

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Власти Нижнего Тагила в Свердловской области планируют создать студенческий кластер. В нем будут созданы условия для жизни и реализации проектов учащихся.

В администрации Нижнего Тагила указывают, что до 80% учеников покидают город после окончания школы. Создание студенческого кластера позволит изменить ситуацию. В едином образовательном центре предлагается обустроить лаборатории, создать условия для реализации бизнес-проектов и обеспечить возможность для жизни и отдыха студентов. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Создание кластера в мэрии обсуждают совместно с представителями предприятий, образовательных учреждений и родительского комитета города. По итогам первых дискуссий принято решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой концепции будущего центра.

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