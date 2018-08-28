Студенческий кластер создадут в Нижнем Тагиле

Власти Нижнего Тагила в Свердловской области планируют создать студенческий кластер. В нем будут созданы условия для жизни и реализации проектов учащихся.

В администрации Нижнего Тагила указывают, что до 80% учеников покидают город после окончания школы. Создание студенческого кластера позволит изменить ситуацию. В едином образовательном центре предлагается обустроить лаборатории, создать условия для реализации бизнес-проектов и обеспечить возможность для жизни и отдыха студентов. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Создание кластера в мэрии обсуждают совместно с представителями предприятий, образовательных учреждений и родительского комитета города. По итогам первых дискуссий принято решение о создании рабочей группы, которая займется разработкой концепции будущего центра.