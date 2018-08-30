Процент аварийности: Минстрой упростит признание домов аварийными

Включить многоквартирные дома в список аварийных станет легче. Минстрой уточнит критерии опасных жилых зданий — ведомство разработает проект постановления правительства. Внести его на рассмотрение в кабмин планируется до 15 октября 2018 года. Сегодня точных критериев нет, каждый дом исследуют индивидуально, и без дополнительных уточнений ликвидировать реальный объем опасного для проживания фонда невозможно. Решением могла бы стать конкретизация степени износа, считают эксперты.

Проект постановления правительства, уточняющий порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, разработает Минстрой. Такой пункт содержится в плане мероприятий по реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (есть у «Известий»). В ведомстве подтвердили эти планы.

— Сейчас мы прорабатываем вопрос подготовки документа, уточняющего критерии признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. После этого он пройдет все необходимые процедуры общественного обсуждения, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

Конкретные критерии в министерстве пока не назвали. Внести проект постановления на рассмотрение правительства планируется до 15 октября. Как следует из «дорожной карты», документ также будет включать в себя уточнение процедуры оценки технического состояния несущих конструкций. Кроме того, до конца 2019 года предполагается разработать унифицированные формы для специализированных организаций, которые готовят заключение о признании домов аварийными. В этих шаблонах также будут прописаны все критерии.

Сейчас некоторые регионы, проводя инвентаризацию, помечают дома в списках разными цветами, исходя из уровня износа. Например, если степень ветхости свыше 70%, то красным. Как только появляется финансирование, эта категория идет первой под расселение, рассказала «Известиям» исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она полагает, что такой подход мог бы стать хорошим примером.

Граждане, живущие в непригодных для жизни домах, нередко сталкиваются с отказами в признании зданий аварийными, добавила эксперт. Муниципалитет не всегда может найти деньги на снос и предоставление нового жилья, поэтому специальные комиссии зачастую отказываются вносить объект в список особо опасных.

— У нас масса случаев, когда собственники нанимают экспертизу, которая признает дом аварийным. Потом муниципалитет привлекает другую экспертизу: та постановляет, что в доме еще можно жить и жить, — рассказала Светлана Разворотнева.

На практике действительно часто возникают проблемы в связи с тем, что в домах невозможно жить, но они не признаются аварийными, согласен член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации, адвокат Евгений Корчаго.

— Точные критерии необходимы. Например, степень износа дома в процентах. Или отсутствие систем канализации и водоснабжения. Такие дома еще есть, но их не признают аварийными, — пояснил юрист.

В каждом случае дом исследуется индивидуально. Согласно действующему законодательству к общим критериям, в частности, относится деформация фундамента, несущих конструкций с угрозой обрушения здания, несоответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, серьезные повреждения дома в результате аварий, взрывов, подчеркнул Евгений Корчаго.

Ранее Минстрой подготовил правительственный законопроект о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, который вступит в силу с 1 января 2019 года. Новый подход затронет дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. Документ, с которым ознакомились «Известия», содержит общую формулировку: «Основанием для признания многоквартирного дома аварийным является техническое состояние строительной конструкции или здания в целом, характеризующееся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, и (или) кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости здания».

Как рассказали «Известиям» в Минстрое, сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве. Планируется, что в осеннюю сессию он будет внесен в Госдуму. «Вероятно, что за время обсуждения в парламенте проект претерпит ряд изменений, но сам механизм должен будет заработать уже с 1 января следующего года», — подчеркнули в пресс-службе.

По оценке Минстроя, в период с 2019 по 2024 год необходимо расселить дома общей площадью 7,49 млн кв. м, где живут 371,5 тыс. граждан. На 1 января 2018 года площадь аварийного жилья в России составила 12,23 млн кв. м, там живут 748,5 тыс. человек. Согласно последней версии паспорта нацпроекта «Жилье и городская среда», на расселение аварийного жилья за шесть лет планируется потратить 310,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 212,5 млрд, из региональных — 91 млрд. Частные средства составят 7,4 млрд рублей.