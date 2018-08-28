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Грузовик загорелся после ДТП с дорожной техникой в Рязанской области

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Один человек погиб в результате аварии на трассе в Рязанской области. Грузовик врезался в машины дорожных рабочих и загорелся.

Авария произошла на территории Шацкого района на трассе М-5 «Урал». По данным ГИБДД, грузовик с полуприцепом совершил столкновение со стоящими машинами дорожных рабочих. После этого грузовик опрокинулся и загорелся, пишет РИА «7 новостей».

Предварительно сообщается, что смертельные травмы получил один рабочий. Водитель грузовика и еще один рабочий госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о ДТП в Челябинской области с участием двух транспортных средств. Грузовик врезался в стоящий на обочине фургон, в котором находились девять человек. Две женщины скончались в больнице.

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