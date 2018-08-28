Прямой эфир

Постпред Украины при ООН заявил о борьбе за право писать «в Украине»

0
Фото: TASS/AP/Richard Drew
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал о своей «борьбе» с русской службой переводов за право писать «в Украине».

По его словам, в 2014 году Киев сумел «сломать» традицию русской службы переводов писать словосочетание «на Украине», пишет «Федеральное агентство новостей». Однако несколько месяцев назад проблема с переводами появилась снова, отмечает дипломат.

«Русский на Украине искоренить нельзя»
Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова — о причинах роста популярности русского языка за рубежом, последствиях высылки дипломатов из США и работе агентства в Киеве и Вашингтоне

«Смотрю, несколько месяцев тому назад опять один документ вышел с «на Украине», второй... И оказывается, что это русская служба переводов: сидят люди и ищут, где бы написать «на», — рассказал Ельченко в ходе брифинга 28 августа, который транслировали украинские телеканалы.

Постпред признал, что переводчики аргументируют свою позицию литературными нормами языка. Однако ответ лингвистов его не удовлетворил.

Согласно нормам справочника по правописанию Дитмара Розенталя, сочетание «на Украине» возникло под влиянием украинского языка. Эксперты отмечают, что это результат исторического развития языка. Сочетаемость предлогов «в» и «на» с определенными словами зачастую объясняется исключительно традицией.

22 августа Украинская национальная комиссия по вопросам правописания презентовала новый проект правописания.

По новым нормам, в частности, будет разрешена вариативность написания слов с чередованием украинских букв «у» и «в» (аудиторія/авдиторія), «і» и «и» (індик/индик), «ф» и «т» (кафедра/катедра, Афіни/Атени).

Общественное обсуждение проекта новой редакции украинского правописания продлится до 15 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред Украины при ООН пригрозил России неприятными сюрпризами
В Николаевской области Украины изменили статус русского языка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017