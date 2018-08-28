Постпред Украины при ООН заявил о борьбе за право писать «в Украине»

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал о своей «борьбе» с русской службой переводов за право писать «в Украине».

По его словам, в 2014 году Киев сумел «сломать» традицию русской службы переводов писать словосочетание «на Украине», пишет «Федеральное агентство новостей». Однако несколько месяцев назад проблема с переводами появилась снова, отмечает дипломат.

«Смотрю, несколько месяцев тому назад опять один документ вышел с «на Украине», второй... И оказывается, что это русская служба переводов: сидят люди и ищут, где бы написать «на», — рассказал Ельченко в ходе брифинга 28 августа, который транслировали украинские телеканалы.

Постпред признал, что переводчики аргументируют свою позицию литературными нормами языка. Однако ответ лингвистов его не удовлетворил.

Согласно нормам справочника по правописанию Дитмара Розенталя, сочетание «на Украине» возникло под влиянием украинского языка. Эксперты отмечают, что это результат исторического развития языка. Сочетаемость предлогов «в» и «на» с определенными словами зачастую объясняется исключительно традицией.

22 августа Украинская национальная комиссия по вопросам правописания презентовала новый проект правописания.

По новым нормам, в частности, будет разрешена вариативность написания слов с чередованием украинских букв «у» и «в» (аудиторія/авдиторія), «і» и «и» (індик/индик), «ф» и «т» (кафедра/катедра, Афіни/Атени).

Общественное обсуждение проекта новой редакции украинского правописания продлится до 15 сентября.