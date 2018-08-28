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В Таганроге настал «комариный апокалипсис»

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Фото: Depositphotos
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Жители Таганрога опубликовали видео тысяч комаров-хирономидов, которые заполонили городскую набережную.

Другое название этих насекомых — комары-звонцы. Они получили его за характерный звук, который образуется от взмахов комариных крыльев частотой до 1 тыс. раз в секунду.

Продолжительность жизни насекомых всего два-пять дней. Более того, для человека они безвредны и не кусаются.

В соцсетях нашествие уже назвали «комариным апокалипсисом» и предостерегают инсектофобов от просмотра видео, отмечает телеканал «360»

 «Кошмарный сон», — пишет в паблике «Ростов Главный» во «ВКонтакте» Полина Ляшенко.

«Немножко яйца, муки, лепим тефтельки и во фритюр их. C пивасиком», — шутит Владимир Пигидий.

«Это зеленуха по-народному, а так комар-звонец. Завезли специально, чтобы для рыбы, а точнее — пеленгаса, была кормовая база», — объяснил Алексей Егоров.

Тем временем бабочки шелкопряда оккупировали Алтай. Полчища насекомых днями спят на столбах, а ночью летят на свет

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