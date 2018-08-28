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Гигантскую летучую мышь нашли в заповеднике в Башкортостане

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Фото: Global Look Press/Paul Mayall/imagebroker
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Ученым удалось поймать крайне редкую летучую мышь в национальном парке «Башкирия». Гигантская вечерница обнаружена на Урале впервые.

Исследование летучих мышей проводили сотрудники Ильменского заповедника из Челябинской области. Они расставляли паутинные сети на территории нацпарка, передерживали пойманных летучих мышей до утра в холщовых мешках, а затем определяли пол, возраст и вид особей. Всего удалось выявить семь оседлых видов и пять перелетных. Кроме того, по данным ученых, восемь видов занесены в Красную книгу Республики Башкортостан. Об этом пишет ИА «Башинформ».

К удивлению исследователей, среди пойманных особей оказалась гигантская вечерница. Эта летучая мышь занесена в Красную книгу России, а также в Красный список Международного союза охраны природы. Ранее считалось, что ближайшие к Уралу места обитания гигантской вечерницы находятся в Поволжье.

Ранее сообщалось о большом количестве летучих мышей, которые беспокоили жителей башкирского Кумертау. Животные залетали в жилые дома.

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