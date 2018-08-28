Золотую статую Эрдогана установили в немецком Висбадене

Золотую статую турецкого лидера установили на площади в центре немецкого города Висбаден в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который проходит с 23 августа по 2 сентября. В этом году мероприятие проходит под девизом «Плохие новости».

Об этом во вторник, 28 августа, сообщил портал t-online.

Очевидцы публикуют фотографии золотой статуи Эрдогана в соцсетях. Есть те, кто фотографируется рядом с ней с турецким флагом в руках, но нашлись и написавшие на статуе нецензурные выражения.

Статую расположили в непосредственной близости от полицейского участка. Стражи порядка заявили, что будут внимательно отслеживать происходящее около нее, отмечает РЕН ТВ.

В конце июля СМИ сообщили о намерении Эрдогана посетить Германию в сентябре впервые с 2014 года. Отмечалось, что в Берлине его с военными почестями примут на банкете во главе с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.