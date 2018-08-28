Прямой эфир

Золотую статую Эрдогана установили в немецком Висбадене

0
Фото: twitter.com/Cengiz Yükseldi (@cengizykseldi)
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Золотую статую турецкого лидера установили на площади в центре немецкого города Висбаден в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, который проходит с 23 августа по 2 сентября. В этом году мероприятие проходит под девизом «Плохие новости».

Об этом во вторник, 28 августа, сообщил портал t-online.

Очевидцы публикуют фотографии золотой статуи Эрдогана в соцсетях. Есть те, кто фотографируется рядом с ней с турецким флагом в руках, но нашлись и написавшие на статуе нецензурные выражения.

Статую расположили в непосредственной близости от полицейского участка. Стражи порядка заявили, что будут внимательно отслеживать происходящее около нее, отмечает РЕН ТВ.

В конце июля СМИ сообщили о намерении Эрдогана посетить Германию в сентябре впервые с 2014 года. Отмечалось, что в Берлине его с военными почестями примут на банкете во главе с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган заявил о невозможности путем давления изменить курс Турции
Суд в Турции отказался освободить из-под домашнего ареста пастора Брансона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017