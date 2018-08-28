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Более 8 тыс. цветов не пустили в Новосибирскую область

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Специалисты Россельхознадзора не допустили ввоз в Новосибирскую область более 8 тыс. цветов в связи с нарушением карантинного законодательства. Часть растений оказалась заражена калифорнийским трипсом.

Под запрет попало сразу несколько партий цветов, которые везли в Новосибирск. Так, на контрольном посту «Карасук» задержали казахстанские розы, на которые собственник не смог предоставить фитосанитарный сертификат. Растения вернули в Казахстан, пишет vn.ru.

В аэропорту Толмачево были обнаружены цветы, зараженные калифорнийским цветочным трипсом. Срезы хризантемы и герберы были запрещены к ввозу в Новосибирск и сожжены.

В Россельхознадзоре уточняют, что ранее в Новосибирск не допустили к ввозу 42 т персиков и нектаринов из Китая. Они были заражены восточной плодожоркой, в связи с чем фрукты уничтожили.

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