Пропавшую в Приамурье пожилую чету грибников нашли в Бурятии

Менее суток понадобилось сотрудникам полиции на то, чтобы отыскать двух пенсионеров из Иркутской области, пропавших во время похода в лес за грибами. Их обнаружили в поселке Монды в Бурятии.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, заявление в полицию о пропаже пожилых людей поступило от их дочери. Она рассказала, что родители отправились на автомобиле по Култукскому тракту и не вернулись.

Правоохранители начали поиски незамедлительно. Они обследовали лес, опросили возможных свидетелей. Выяснилось, что пара направилась в Тункинский район Бурятии.

Подходящую под описание машину пожилых людей вскоре обнаружили при патрулировании поселка Монды. В ней находились пропавшие. О состоянии их здоровья ничего не сообщается.

Накануне в Иркутской области благодаря снимкам из космоса был обнаружен мужчина, заблудившийся в лесу.