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Неделя русского языка прошла в Ульяновске

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В Ульяновске в рамках проекта «Нескучный сквер» прошла Неделя русского языка, организатором которой выступила библиотека № 12 имени В.И. Даля.

Дни русского языка прошли с 21 по 25 августа. Открыл тематическую неделю день «Твое успешное будущее: русский язык как возможность личного роста». Во время мероприятий горожане смогли повысить свою грамотность, повторили несложные правила русского языка, узнали, как грамотно писать в социальных сетях и многое другое, сообщает 1ul.ru.

Также во время Недели русского языка прошли различные книжно-иллюстративные выставки, были организованы лингвистические тесты, мини-диктанты, тесты, викторины, игры и шарады. Особое внимание горожан привлекла выставка «Язык — богатство нации».

Завершил Неделю русского языка в Нескучном сквере День гениев русского языка — «Язык Пушкина и Даля: день сегодняшний».

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