Паромное сообщение откроют между Сахалином и Хоккайдо

Соглашение о развитии паромного сообщения подписали власти Сахалина и префектуры Хоккайдо. Кроме того, мэрия города Вакканай и администации Южно-Сахалинска, Невельска и Корсакова договорились об экономических обменах между городами-побратимами.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области, японская сторона заинтересована в подобном взаимодействии. Именно у крепление и расширение экономического партнерства обозначены как ключевая задача во взаимоотношении двух государств, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Сергей Садовников.

Агентство напоминает, что паромная линия Корсаков–Вакканай в 2019 году отметит 20-летие. Рейсы выполняеет пассажирское судно типа «Пингвин».

Сейчас Россия и Япония проводят совместный автопробег «Россия–Япония. Резервы человечества». Он начался 26 мая в Москве, а завершиться должен 25 сентября в Токио.